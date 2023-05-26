أمن جرسيف يطيح بعصابة يتزعمها الملقب بالوجدي

2023-05-26 / 23:47
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هبة بريس - جرسيف

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقيليمة للأمن بجرسيف
للمنطقة الإقيليمة للأمن بجرسيف، مساء اليوم، من تفكيك عصابة إجرامية يتزعمها الملقب بالوجدي .

وجاء توقيف هذه العصابة الاجرامية بناء على شكايات عدد من المواطنين وهو ما جعل فرقة الشرطة القضائية تضع خطة أمنية وصفت بـ”المحكمة”، أفضت إلى وضع اليد على الملقب بالوجدي رفقة فتاتين على متن سيارة .

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير وضبط بندقية صيد ، ليتم اخضاع الموقوفين لتبدير الحراسة النظرية في انتظار تقديمهم للعدالة.

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