مكناس ..ضابط شرطة يستخدم السلاح البديل لضبط جاني هدد الأمن

هبة بريس - متابعة

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، مساء اليوم، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 36 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة تخدير متقدمة، وعرّض عناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وضبطت عناصر الشرطة المشتبه فيه على مستوى حي الرياض وهو في حالة تلبس بتهديد شخص باستعمال السلاح الأبيض، حيث واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة بواسطة السكين، مما اضطر ضابط الشرطة لاستعمال جهاز السلاح البديل “BOLAWRAP” للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل ودرء الخطر الصادر عنه، حيث مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من تحييد الخطر، كما تم توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

هذا، وتم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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