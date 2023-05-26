إطلاق خط جوي جديد بين بريستول ومراكش

2023-05-26 / 21:27
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هبة بريس - و م ع

أعلنت شركة الطيران البريطانية “إيزي جيت”، اليوم الجمعة، عن إطلاق خط جوي جديد بين بريستول (جنوب- غرب إنجلترا) ومراكش اعتبارا من 31 أكتوبر، وذلك بوتيرة رحلتين في الأسبوع.

وتوفر هذه الوجهة الجديدة، التي طرحت تذاكرها للبيع بالفعل، حسب بيان مشترك للشركة ومطار بريستول، خيارا أوسع للعملاء في الجنوب الغربي، ممن “يبحثون عن ملاذ طقس جيد في أي وقت من السنة”.

ومما جاء في البيان أن مراكش تشتهر بأسواقها الملونة، والهندسة المعمارية المغربية، وحدائقها الحميمة، ورياضات ساحرة تجعلها وجهة لقضاء العطلات غنية بالثقافة.

وقال المدير الإقليمي لشركة “إيزي جيت” في المملكة المتحدة، علي غايوارد، إن إطلاق هذا الخط الجديد يوضح مرونة الطلب على السفر من المملكة المتحدة، قائلا إنه “سيسمح للعملاء في الجنوب الغربي بمزيد من الخيارات عند التخطيط لعطلتهم”.

من جانبه، تحدث المدير التجاري لمطار بريستول عن وجهة جديدة “مثيرة” تنضاف إلى شبكة المطار، مؤكدا أنها “ستثير بالتأكيد اهتمام المسافرين من جميع أنحاء المنطقة وكذلك من ويلز، الراغبين في استخدام خدمات مطارهم المحلي”.

ويأتي إطلاق خطوط جديدة من المملكة المتحدة لفصل الشتاء المقبل بعد عودة مؤشرات النمو في أداء “إيزي جيت”. وتخطط شركة الطيران لتشغيل أكبر جدول لرحلاتها الصيفية على الإطلاق في المملكة المتحدة، بحجم يزيد بنحو ثمانية في المائة عن ما قبل الوباء وبأكثر من مليون مقعد إضافي خلال ذروة الصيف.

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