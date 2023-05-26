انطلق من ليبيا ..اختفاء قارب يقل 500 مهاجر في عرض المتوسط

2023-05-26 / 21:13
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، فقدان قارب في البحر المتوسط يقل حوالي 500 مهاجر غير نظامي.

وقال فلافيو دي غياكومو، متحدث مكتب منسق منطقة البحر المتوسط في الهجرة الدولية، عبر تويتر، إنه لا تتوفر أي معلومة عن مصير القارب الذي يحمل 500 مهاجر.

وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل جهود البحث عن القارب والمهاجرين، داعيا لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى المهاجرين المفقودين.

في السياق ذاته، أعلنت عدة منظمات مدنية على رأسها الطوارئ الإيطالية مشاركتها في جهود البحث بهدف العثور على القارب المفقود.

وكانت منظمة “هاتف الإنذار/ ألارم فون” المدنية أعلنت عبر تويتر تلقيها نداء استغاثة من قارب مهاجرين الثلاثاء الماضي.

وقالت المنظمة إن القارب انطلق من ليبيا ويحمل 500 مهاجر، وإن محركه قد تعطل وجرفته مياه البحر، موجهة نداء لإغاثة المهاجرين.

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