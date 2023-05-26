رسميا.. انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

2023-05-26 / 20:14
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هبة بريس : رياضة

انتخب محمد بودريقة رئيسا جديدا لفريق الرجاء الرياضي خلال الجمع العام الذي أقيم اليوم الجمعة بأكاديمية النادي.

وحسم بودريقة سباق الرئاسة بعد تفوقه على منافسه سعيد حسبان بـ117 صوتا مقابل 45 .

ويأتي انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي بعد استقالة عزيز البدراوي من منصبه.

ومعلوم أن بودريقة سبق له أن ترأس الرجاء الرياضي ما بين 7 يونيو 2012 و20 يونيو 2016، وحقق الرجاء خلال حقبته لقبي البطولة وكأس العرش كأس شمال أفريقيا للأندية البطولة إلى جانب الوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

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‫9 تعليقات

  3. عودة موفقة لهذا الشاب الطموح ولما لا تكرار إنجاز سنة 2013 وبناء فريق تنافسي صعب المنال …

  4. مبروك للسيد محمد بودريقة رئيسا جديدا لنادي الرجاء خلفا للسيد عزيز البدراوي نتمنى له كل التوفيق في مهمته الجديدة و هو لا يحتاج لنصيحة لأنه على دراية تامة بمحيط اللاعبيين والمدربين و بمشاكل الفريق و الكل الآن مطالب بالالتحام و الإلتفاف حول الفريق والنهوض به ليستعيد نشاطه وقوته..

  5. نتمنى لبودريقة تدارك الأخطاء التي مضت وطي صفحة الماضي والبدء بالعمل الجدي ..

  7. مبروك على الشعب الرجاوي هذا التتويج التاريخي لرجل المرحلة محمد بودريقة أكثر انسان له القدرة ان يدافع على الفريق ويرجعه الى مكانته المعلومة حظ موفقة لبودريقة وديما رجاء…

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