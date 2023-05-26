رسميا.. انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

هبة بريس : رياضة

انتخب محمد بودريقة رئيسا جديدا لفريق الرجاء الرياضي خلال الجمع العام الذي أقيم اليوم الجمعة بأكاديمية النادي.

وحسم بودريقة سباق الرئاسة بعد تفوقه على منافسه سعيد حسبان بـ117 صوتا مقابل 45 .

ويأتي انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي بعد استقالة عزيز البدراوي من منصبه.

ومعلوم أن بودريقة سبق له أن ترأس الرجاء الرياضي ما بين 7 يونيو 2012 و20 يونيو 2016، وحقق الرجاء خلال حقبته لقبي البطولة وكأس العرش كأس شمال أفريقيا للأندية البطولة إلى جانب الوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

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