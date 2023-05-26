بعد تدخلات استفزازية ومغرضة ..عمر هلال يحرج ممثل الجزائر بسلسلة أسئلة

هبة بريس - الرباط

وجه الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة ، عمر هلال،سلسلة أسئلة محرجة لممثل الجزائر عمار بنجامع الذي حاول كعادته استفزاز المغرب بأسطوانة مشروخة، أمام المؤتمر السنوي ال24 المنعقد هذا الأسبوع في بالي بدولة إندونيسيا.

وجاء رد هلال في اطار ممارسته حقوق الرد على إثر التدخلات الاستفزازية والمغرضة للممثل الدائم للجزائر في الأمم المتحدة ، حيث أكد عمر هلال، أن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم بشكل نهائي منذ عام 1975، بموجب اتفاق مدريد.

وتوجه بالقول “إلى أولئك الذين يدعمون العملية السياسية الأممية والمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، أجدد تأكيد التزام المغرب الحازم بهذه العملية من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654”.

وحرص هلال، في المقابل، على الرد مخاطبا “أولئك الذين مازالوا يتحدثون عن إنهاء الاستعمار، نقول لهم إن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم طيه. فقد تم استكماله في عام 1975 على إثر اتفاق مدريد، الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وصادقت عليه الجمعية العامة الأممية في السنة ذاتها”، مسجلا أن الصحراء المغربية تعد قضية وحدة ترابية للمملكة ولا يتعلق الأمر، بأي حال من الأحوال، بإنهاء الاستعمار.

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