7 معلومات عن إسماعيل قندوس جديد قائمة الركراكي في مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

هبة بريس : رياضة

وجه الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة للاعب إسماعيل قندوس، المحترف في نادي سانت جيلواز البلجيكي للمشاركة في المباراتين القادمتين للمنتخب الوطني ضد الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا.

ويقدم لكم الموقع 7 معلومات عن اللاعب لتقريبكم منه :

1 – من مواليد سنة 1997 (25 سنة) بمدينة ليل الفرنسية.

2 – يلعب لنادي سانت جلواز في الدوري البلجيكي الممتاز ويشغل مركز قلب دفاع.

3 – سبق له خوض 3 مباريات مع المنتخب الوطني المغربي لأقل من 23 سنة.

4 – تبلغ القيمة التسويقية للاعب 1.70 مليون يورو وفقا لمنصة “ترانسفر ماركت”.

5 – انضم قندوس إلى سانت جلواز البلجيكي شهر يناير 2019 قادما إليه من دونكيرك الفرنسي.

6 – خاض هذا الموسم 45 مباراة مع فريقه في جميع المسابقات، ويعتبر من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة سانت جلواز.

7 – اللاعب يمتاز بطول قامته التي تبلغ 1.92 وهو ما يساعده في ربح النزالات الهوائية.

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