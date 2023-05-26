كورونا بالمغرب.. تسجيل 180 إصابة جديدة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 180 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).
وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 20 إلى 26 ماي 2023، أن 6 ملايين و 884 ألف و 906 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و 424 ألف و 524 شخصا، مقابل 24 مليون و 922 ألف و 710 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و 846 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 274 ألف و 733 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 11.5 في المائة.
وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الرباط سلا القنيطرة (94)، والدار البيضاء سطات (31)، وفاس مكناس (28)، والعيون الساقية الحمراء (6)، وبني ملال خنيفرة (6)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، والشرق (4)، ومراكش آسفي (3)، وكلميم واد نون (3)، والداخلة وادي الذهب (1).
وبلغ مجموع الحالات النشطة 318 حالة، فيما تم تسجيل حالتين جديدتين خطيرتين خلال الفترة ذاتها ليبلغ مجموعها ثلاث حالات.
15 تعليقات
هادشي لي بقا خاصنا من مور هاد اللغلا يك غير التلقيح درناه
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يآرب لطفك بنا واحفظ بلادنا من هذآ الوباء.
كورونا انتهت فكيف يعقل لحد الآن مازالت تذكر ما كفايا استنهار بنفسيتنا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة.
لاننا لم نحترم قوانين الوقاية انطلقنا دفعت واحدة لم تطبق التباعدات والنضافة علا مدار اليوم
لقد تعايشنا مع كورونا منذ ما يقارب أربعة سنوات ولم يبقى يهمنا امرها المهم من هذآ هو الأهم عندنا هو الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً في الأسعار الملتهبة هذا ما يهمنا حالياً.
اللهم استرنا يارب العالمين ونجينا من هدا الفيروس وغيره
يجب مراعاة وضعية المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية وأنتم تفكرون في كورونا التي بسببها عانى منها المواطن المغربي ولحد الآن لازال يعاني ويقاسي من شدة الفقر.
ان الوقاية افضل من العلاج ونحن اهملنا الوقاية لم نعد نحترم قوانين الوقاية
اللهم رب الناس اذهب الباس وتجاوز عنا وعنهم كل سوء ومكروه وارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين واشفي مرضانا يآرب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء.
هده الارقام لايجب ان يستهان بها الارض ليست هي الارض التي كانت بدون تلوتات لامعامل ولا مصانع ولا حروب ووووو الامادالك لابد من توعية مبكرة في هدا الموضوع حتى ننقد اطفالنا وانفسنا من الهلاك
كورونا هي اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يتطلب أدوية المصاريف في الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها الشعب المغربي حالياً هاهذه هي كورونا الحقيقية..
نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة نتمنا من الله ان يسترنا بستره ويبعد عنا كل ما يضرنا
أنا تلقيت الجرعة التالثة هل ممكن ان استعمال الجرعة الرابعة هههههههههههه.
لا اظنها أرقام صحيحة مجرد بروطوكول سياسي فقط ومسرحية تمثلونها أمام الرأي العام العالمي بسبب كورونا ضاع الإقتصاد الوطني المغربي ولازال لحد الان يدفع الثمن.
اللهم ارفع عنا الغلاء والغباء والوباء يأرحم الراحمين.