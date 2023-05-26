فرانكفورت يفاجئ برشلونة في عقر داره

منع ريال مدريد وبرشلونة من استخدام مصطلح الكلاسيكو

2023-05-26 / 16:06
0
هبة بريس - وكالات

ذكر برنامج “ريليفو” أن ريال مدريد وبرشلونة لن يكون بإمكانهما استخدام مصطلح الكلاسيكو للترويج للمباريات بينهما.

ورفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإسباني الطلب الذي قدمه ريال مدريد وبرشلونة لاستخدام مصطلح “الكلاسيكو” في إسبانيا لأن الليغا تملك حق ترويج المصطلح.

ويمنع القرار ريال مدريد وبرشلونة من استخدام مصطلح “الكلاسيكو” في الحملات التسويقية والصفقات التلفزيونية عند لعب المباريات الودية أو المسابقات الدولية.

وأمام ريال مدريد وبرشلونة شهر إذا أرادو تقديم استئناف من أجل السيطرة على واحدة من العلامات التجارية الأقوى في كرة القدم الاسبانية.

وفي حالة تم رفض الاستئناف، يمكن لريال مدريد وبرشلونة رفع الأمر إلى المحكمة الدولية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 7 معلومات عن إسماعيل قندوس جديد قائمة الركراكي في مواجهتي الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا

7 معلومات عن إسماعيل قندوس جديد قائمة الركراكي في…

2023-05-26 / 18:38
Photo of الركراكي يكشف عن لائحة “الأسود” لمواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

الركراكي يكشف عن لائحة “الأسود” لمواجهة الرأس الأخضر وجنوب…

2023-05-26 / 13:25
Photo of رئيس “الليغا” لـ”فينيسيوس”: تعلّم من رونالدو وميسي

رئيس “الليغا” لـ”فينيسيوس”: تعلّم من رونالدو وميسي

2023-05-26 / 12:54
Photo of سفيان البقالي يواجه الكتيبة الكينية في سباق 3000م موانع

سفيان البقالي يواجه الكتيبة الكينية في سباق 3000م موانع

2023-05-26 / 11:27
Photo of 8 دقائق وتمريرة حاسمة لزياش أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

8 دقائق وتمريرة حاسمة لزياش أمام مانشستر يونايتد في…

2023-05-25 / 22:03
Photo of بلاغ لفريق الجيش الملكي بخصوص مدربه

بلاغ لفريق الجيش الملكي بخصوص مدربه

2023-05-25 / 20:13
Photo of الاحتجاج على العنصرية ضد فينيسيوس ينتقل للبرازيل

الاحتجاج على العنصرية ضد فينيسيوس ينتقل للبرازيل

2023-05-25 / 19:06
Photo of إلياس أخوماش يتلقى عرضا من فياريال

إلياس أخوماش يتلقى عرضا من فياريال

2023-05-25 / 18:55
Photo of بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

2023-05-25 / 14:35
Photo of الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

2023-05-25 / 13:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق