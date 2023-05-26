منع ريال مدريد وبرشلونة من استخدام مصطلح الكلاسيكو

هبة بريس - وكالات

ذكر برنامج “ريليفو” أن ريال مدريد وبرشلونة لن يكون بإمكانهما استخدام مصطلح الكلاسيكو للترويج للمباريات بينهما.

ورفض مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإسباني الطلب الذي قدمه ريال مدريد وبرشلونة لاستخدام مصطلح “الكلاسيكو” في إسبانيا لأن الليغا تملك حق ترويج المصطلح.

ويمنع القرار ريال مدريد وبرشلونة من استخدام مصطلح “الكلاسيكو” في الحملات التسويقية والصفقات التلفزيونية عند لعب المباريات الودية أو المسابقات الدولية.

وأمام ريال مدريد وبرشلونة شهر إذا أرادو تقديم استئناف من أجل السيطرة على واحدة من العلامات التجارية الأقوى في كرة القدم الاسبانية.

وفي حالة تم رفض الاستئناف، يمكن لريال مدريد وبرشلونة رفع الأمر إلى المحكمة الدولية.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0