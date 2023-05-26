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نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق

2023-05-26 / 14:23
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية مصحوبة بالبَرَد (25- 50 ملم) مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستشمل كلا من تطوان وشفشاون والحسيمة والمضيق- الفنيدق ووزان وتاونات، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية التاسعة من صباح غد السبت

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