نشرة إنذارية: زخات مطرية مصحوبة بالبَرَد بعدد من المناطق
هبة بريس
أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن زخات مطرية قوية أحيانا رعدية مصحوبة بالبَرَد (25- 50 ملم) مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه التساقطات المطرية ستشمل كلا من تطوان وشفشاون والحسيمة والمضيق- الفنيدق ووزان وتاونات، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة التاسعة ليلا وإلى غاية التاسعة من صباح غد السبت
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7 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
اللهم غيثا نافعا
اللهم رحمتك ارجو
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة
اللهم رجمتك نرجو
تطوان الجمال