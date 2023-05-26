الركراكي يكشف عن لائحة “الأسود” لمواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا

هبة بريس

سيدخل المنتخب الوطني الأول، بداية من يوم الخميس 8 يونيو 2023، تجمعا اعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، تحسبا للمباراتين اللتين سيخوضهما امام كل من منتخبي الرأس الاخضر ، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط يوم الاثنين 12 يونيو 2023 كمحك ودي، و جنوب افريقيا برسم التصفيات الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس افريقيا للامم بجوهانسبورغ يوم السبت 17 يونيو 2023.

ولهذا الغرض، وجه الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الدعوة إلى 28 لاعبا وجاءت على الشكل التالي:

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5