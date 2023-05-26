بطنجة وبرشيد.. الأمن يحجز أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

هبة بريس

في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تهريب وترويج المعدات الإلكترونية التي يشتبه في تسخيرها في الغش في الامتحانات، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من طنجة وبرشيد في عمليتين منفصلتين، مساء يوم الخميس، من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وترويج معدات وتجهيزات إلكترونية مهربة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بمدينة برشيد عن توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، بعد رصد إعلانات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي تعرض معدات للغش، حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة 20 جهازا من نوع “Vip Pro” وسماعات لاسلكية دقيقة، علاوة على مجموعة من الشرائح الهاتفية.

أما العملية الثانية التي باشرتها الشرطة القضائية بمدينة طنجة، فقد مكنت من توقيف طالب يعرض منشورات لبيع معدات رقمية يشتبه في تسخيرها في الغش، حيث مكنت عملية التفتيش المنجزة من حجز 19 جهازا إلكترونيا إضافيا من نوع “Vip Pro” وسماعات وهاتفين محمولين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم اخضاع المشتبه فيهما معا لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا المرتبطة بالغش، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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