بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها

هبة بريس - وكالات

نشرت البلوغر المصرية، سارة محمد، اليوم الجمعة، صورا لها على صفحتها في إنستغرام من احتفالها بخطوبتها.

وكتبت سارة، التي عانت الفترة الأخيرة بعد فقدان بصرها: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة”.

وشغلت سارة محمد المصريين الفترة الأخيرة، بعد حادث فقدان بصرها وتخلي خطيبها الأول عنها.

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