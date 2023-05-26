بعدما فقدت بصرها.. البلوغر المصرية سارة محمد تعلن خطوبتها

2023-05-26 / 12:33
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هبة بريس - وكالات

نشرت البلوغر المصرية، سارة محمد، اليوم الجمعة، صورا لها على صفحتها في إنستغرام من احتفالها بخطوبتها.

وكتبت سارة، التي عانت الفترة الأخيرة بعد فقدان بصرها: “الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات صاحب العمر وأول شخص اتقدم لي في حياتي والظروف بعدتنا والحادثة جمعتنا وعوض ربنا لي.. خلاص قرينا الفاتحة”.

وشغلت سارة محمد المصريين الفترة الأخيرة، بعد حادث فقدان بصرها وتخلي خطيبها الأول عنها.

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‫5 تعليقات

  2. كما قال تعالا عسى ان تحب شيئا وهو شر لكم وعسا ان تكرهو شيئا وهو خير لكم لانعلم ماهو لنا وماهو لي غيرنا ونعم بالله

  4. ليس النضر بالعين وانما بطيبة القلب هناك من لهم اعين ولا يبصرون فطيبة القلب لايملكها الا العزيز عند الله اسعدك الله في حياتك المقبلة انشاالله

  5. ان الله مع الصابرين ادا صبرو والف مبروك عليك لي قرائة الفاتحة انشاالله طول العمر والصحة يارب

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