الملك يهنئ رئيسة جورجيا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيسة جورجيا سالوميه زورابيشفيلي، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للسيدة سالوميه زورابيشفيلي بموفور الصحة والسعادة، ولشعب جورجيا باطراد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية العاهل المغربي “وبهذه المناسبة، أعرب لفخامتكن عن مدى ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والتعاون البناء التي تربط بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

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