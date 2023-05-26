ضمنها الطرد.. “البام” يصدر قرارات تأديبية بحق 4 برلمانيين

هبة بريس - الرباط

أصدر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في اجتماعه الأخير، قرارات تأديبية في حق أربعة برلمانيين.

وتضمنت القرارات، قرارا بالطرد نهائيا من صفوف الحزب، وإحالة ثلاثة آخرين على اللجان الجهوية للتحكيم والأخلاقيات المعنية لتوافي المكتب السياسي بقراراتها النهائية في غضون عشرة أيام.

وفي سياق متصل، هنأ المكتب السياسي مناضلات الحزب على عرسهم الديمقراطي هذا، معبرا عن يقينه بأن المنظمة النسائية البامية الجديدة ستكون في طليعة الصفوف الأمامية بجبهة النضال الوطني من أجل حقوق المرأة المغربية.

وبنفس عزيمة هذا النجاح، دعا المكتب السياسي شبابه إلى مواصلة التحضير لمؤتمرهم الوطني والمزيد من الالتفاف حول المشروع الديمقراطي المجتمعي للحزب والتجسيد التام للمبادئ التأسيسية.

كما اطلع المكتب السياسي على تقارير تنظيمية جديدة تهم آخر التدابير لعقد المؤتمرات الجهوية للحزب لاسيما بجهات: الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، الشرق، ودرعة تافيلالت.

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