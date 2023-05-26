بنسعيد يتباحث بأديس أبابا مع وزير الشباب الليبي

2023-05-26 / 11:11
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هبة بريس

أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، الخميس بأديس أبابا، مباحثات مع وزير الشباب الليبي فتح الله الزني، تمحورت حول تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا.

وناقش الوزيران، خلال هذا اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد الإفريقي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الشباب.

واتفق الطرفان في هذا الصدد على التنسيق المشترك في الآليات الإقليمية بما يخدم مصالح البلدين.

ويشارك وزير الشباب والثقافة والتواصل يوم الجمعة في الاجتماع الوزاري للجنة التقنية المتخصصة حول الشباب والثقافة والرياضة التابعة للاتحاد الإفريقي.

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