درك الجديدة يحبط عملية هجرة سرية إلى القارة العجوز

مصباح أحمد – الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، عملية هجرة سرية في عرض سواحل الجديدة.

وفي التفاصيل، فإن درك اشتوكة مدعوما بكومندو التدخل السريع، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أحبط، في حدود الساعة الثانية صباحا، على مستوى دوار “دبوزة”، بساحل بونعايم، عملية هجرة سرية، حجز على إثرها زورقين مطاطيين، ومحركين، و20 حاوية بنزين، من فئة 30 لتر.

هذا، وأسفر هذا التدخل الدركي، الذي تم بتوجيهات وتحت إشراف قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عن إيقاف الوسيط، فيما لاذ المهاجرون تحت جنح الظلام، بالفرار سباحة، وعبر شواطئ صخرية، وأراض خلاء، تكتسيها الأشجار والنباتات.

إلى ذلك، وضعت الضابطة القضائية الوسيط الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية جناية الاتجار بالبشر، جراء ضبطه متلبسا بتنظيم عملية الهجرة السرية، عبر المحيط الأطلسي، إلى إحدى دول القارة العجوز، بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك في أفق عرضه، فور انتهاء إجراءات البحث القضائي، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

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