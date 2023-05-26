درك الجديدة يحبط عملية هجرة سرية إلى القارة العجوز

2023-05-26 / 10:40
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مصباح أحمد – الجديدة

أحبطت مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم الجمعة، عملية هجرة سرية في عرض سواحل الجديدة.

وفي التفاصيل، فإن درك اشتوكة مدعوما بكومندو التدخل السريع، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أحبط، في حدود الساعة الثانية صباحا، على مستوى دوار “دبوزة”، بساحل بونعايم، عملية هجرة سرية، حجز على إثرها زورقين مطاطيين، ومحركين، و20 حاوية بنزين، من فئة 30 لتر.

هذا، وأسفر هذا التدخل الدركي، الذي تم بتوجيهات وتحت إشراف قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، عن إيقاف الوسيط، فيما لاذ المهاجرون تحت جنح الظلام، بالفرار سباحة، وعبر شواطئ صخرية، وأراض خلاء، تكتسيها الأشجار والنباتات.
إلى ذلك، وضعت الضابطة القضائية الوسيط الموقوف، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية جناية الاتجار بالبشر، جراء ضبطه متلبسا بتنظيم عملية الهجرة السرية، عبر المحيط الأطلسي، إلى إحدى دول القارة العجوز، بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك في أفق عرضه، فور انتهاء إجراءات البحث القضائي، على الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة.

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‫10 تعليقات

  1. متى تنتهي من مسلسل الهجرة السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  2. يجب على السلطات الأمنية أن تحارب هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الهجرة السرية عبر قوارب الموت وأن تضع حراسة مشددة على الشواطئ..

  3. الأسباب واضحة كوضوح الشمس ومضحكا للحكومة لأنها لحد الان لم تجد حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  4. المسؤول الوحيد عن ما يحدث لشبابنا في الهجرة السرية عبر قوارب الموت هي الحكومة التي اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الشباب العاطل عن العمل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا ولازال لحد الآن لم يتوفر على عمل ..

  5. لو كانت الحكومة توفر اوراش من أجل فرص العمل ووضائف للشباب العاطل لما ضحوا شبابنا وشباتنا بانفسهم ويعرضونها إلى التهلكة ويلجؤون إلى قوارب الموت .

  6. طبقة متوسطة تقهر في بلدها وليس من يشعر بها لأن هناك طبقة برجوازية تستولي على خيرات الوطن وتتمتع بها وهذا ما جعل بعض الشباب يفكرون بالمغادرة ويضحين بانفسهم ويعرضونها إلى التهلكة عبر قوارب الموت وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  7. أنا مواطن مغربي بسيط جدا اتقاضا أجرة بسيطة لا تكفيني في معيشتي الشهرية ونحن نعيش عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى ولهذا افكر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت واضحي بحياتي من أجل اسعاد أسرتي الفقيرة والكادحة والمقهورة واخراجها من الفقر ونعيش كما تعيش الطبقة البورجوازية ولما لا….. لأن الحكومة ارادت ذالك….

  8. أرد على التعليق على ذالك الشاب الذي قهره الزمن ولقمة العيش ومن اجل ارضاء عائلته يريد ان يضحي بنفسه ويغامر في الهجرة السرية عبر قوارب الموت، ولكن يا أخي الكريم لا تتسرع كل بيد الله سبحانه وتعالى ربما ستفرج أترك أمرك بيد الله سبحانه وتعالى وهو قادر على كل شيء ، لانني كنت مثلك بطالي ولم أجد لقمة العيش ولكن بالصبر وصلت ، وأتمنى أن تكون مثلي ، والقصة طويلة يا أخي حدث ولا حرج………..

  9. الهجرة السرية عبر قوارب الموت لازالت مستمرة ولا أحد يوقفهم عند حدهم لان الرشاوي تطغى وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

  10. بكل بساطة وصراحة لانتهاء من سيناريوهات الهجرة السرية عبر قوارب الموت بيد الحكومة وانتهى الكلام.

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