الصين تدعو إلى علاقات أقوى مع إفريقيا

هبة بريس - وكالات

دعت الصين أمس الخميس إلى علاقات أقوى ومتبادلة الفائدة مع القارة الافريقية، مع اقتراح سلسلة من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.

وقال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ خلال حفل نظم بمناسبة يوم إفريقيا، إن القارة أصبحت قوة مهمة ذات تأثير عالمي ومكانة دولية ما فتئت تتعزز.

وأبرز تشين أن الصين وافريقيا بحاجة لتعزيز الوحدة والتعاون أكثر من أي وقت مضى، داعيا الجانبين لحماية مصالحهما وحقوقهما، ودعم مواقف بعضهما بشأن قضايا السيادة، والتنمية، والكرامة.

وأضاف أن الصين وافريقيا مدعوان أيضا لتعزيز التآزر بين المبادرة الصينية “الحزام والطريق” وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي، والاستراتيجيات الأخرى للتنمية، ومساعدة إفريقيا على تسريع التصنيع والتنويع الاقتصادي.

من جهة أخرى، أشار تشين إلى أنه يتعين على الصين وافريقيا العمل بشكل مشترك على تعزيز إصلاح نظام الحكمامة العالمية، والحفاظ على المصالح المشتركة للدول النامية.

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