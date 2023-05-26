“البام” يدعو الحكومة الى تكثيف التواصل لمحاصرة الأخبار الزائفة
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة.
وشدد المكتب السياسي في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي، على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية.
ودعا المكتب السياسي، رئاسة الحكومة للحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع وزراء البام.
وثمن المكتب السياسي كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، ويقدر كل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخذت في الانخفاض والاستقرار.
ودعا الحزب، الحكومة إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.
10 تعليقات
الحكومة لم تلتزم بوعودها التي وعدت بها المواطنون ..
الأخبار الزائفة هي التي تصدرها الحكومة من نفسها ..
على الحكومة أن تطلق منصة رسمية للتواصل مع المواطنين بشكل رسمي بعيدا عن الإشاعة والاخبار الزائفة..
رسالة الى السماسرة والمؤثرين والمشوشين عدم التلاعب بمشاعر المواطنين..
لماذا لم تجد الحكومة حلول ناجعة من أجل وقف نزيف ارتفاع الأسعار..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.التكلم في أمور فارغة بدل مواجهة كل مشاكل ارتفاع الاسعار..
نتمنى من الحكومة التواصل مع المواطنين باستمرار من خلال منصات مباشرة..
حسبي الله ونعم الوكيل في هاته الحكومة اللعينة ..
علينا جميعا محاربة الاخبار الزائفة التي يصدرها المواطنون وتنتشر بسرعة كبيرة..
أليس حزب البام داخل الحكومة حتى تتقدم بهذا الطلب لنفسها؟