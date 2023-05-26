“البام” يدعو الحكومة الى تكثيف التواصل لمحاصرة الأخبار الزائفة

2023-05-26 / 10:12
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هبة بريس - الرباط

أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة تعميق التواصل الخارجي ما بين الحكومة والمواطنين، والتواصل المكثف لكافة أعضاء الحكومة مع الرأي العام لمحاصرة الإشاعات والأخبار الزائفة، وتمكين المواطنين من حقهم في المعلومة الصحيحة.

وشدد المكتب السياسي في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي، على أهمية التواصل الداخلي فيما بين أعضاء الحكومة في تسريع تنزيل الأوراش الإصلاحية.

ودعا المكتب السياسي، رئاسة الحكومة للحرص على تكثيف التواصل الداخلي الناجع بين القطاعات الحكومية، وكذلك الحوار الفعال مع وزراء البام.

وثمن المكتب السياسي كثيرا الجهود التي تبذلها الحكومة في المجال الاجتماعي، ويقدر كل القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة والتي بدأت تنعكس إيجابا على أسعار بعض المواد الأساسية التي أخذت في الانخفاض والاستقرار.

ودعا الحزب، الحكومة إلى المزيد من الحزم في مواجهة السماسرة والوسطاء والمضاربين، والرفع من حدة الرقابة داخل الأسواق الوطنية، والتصدي لتجار الأزمات وللوبي جديد من المحتكرين برز في الساحة وأضحى يتحكم في سلسلة التوزيع في الأسواق الوطنية.

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‫10 تعليقات

  3. على الحكومة أن تطلق منصة رسمية للتواصل مع المواطنين بشكل رسمي بعيدا عن الإشاعة والاخبار الزائفة..

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.التكلم في أمور فارغة بدل مواجهة كل مشاكل ارتفاع الاسعار..

  9. علينا جميعا محاربة الاخبار الزائفة التي يصدرها المواطنون وتنتشر بسرعة كبيرة..

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