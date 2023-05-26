مدير “غوغل”: هكذا سيقت.ل الذكاء الاصطناعي البشر

هبة بريس - وكالات

حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة “غوغل”، من أن الذكاء الاصطناعي، الذي يغمر قطاعات كثيرة في العالم اليوم، قد يستخدم بشكل كبير، في “قتل البشر”.

وقال إريك شميدت، الذي أمضى عقدين على رأس شركة البحث العملاقة، أمام تجمع لكبار المديرين التنفيذيين، الأربعاء، إنه يعتقد أن الذكاء الاصطناعي يمثل “خطرا وجوديا” على البشرية، “وسيكون مسؤولا عن قتل وأذية العديد من البشر”.

وقال دكتور البرمجيات إن التكنولوجيا، التي تساعد غوغل في قيادتها يمكن أن يساء استخدامها من قبل البعض عندما تصبح أكثر تقدما.

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