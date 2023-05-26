سطات.. مهرجان تربوي لترسيخ الهوية المغربية “فيديو”

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في دورتها 15عشر، نظمت الثانوية الاعدادية مولاي عبد الله بسطات، فعاليات المهرجان السنوي للفنون التشكيلية التي اختار لها منظومها شعار ” حماية الفن للموروث الثقافي..ترسيخ للهوية المغربية”، قدم من خلالها تلامذة المؤسسة فقرات فنية ولوحات ابداعية تجسد للأصالة المغربية العريقة لفن ركوب الخيل.

الحفل التربوي المتميز، الذي أعطى انطلاقته المدير الاقليمي للتعليم بسطات عبد العالي السعيدي، كانت فرصة لتقاسم التجارب بين رؤساء المؤسسات التعليمية فيما يخص الجانب المتعلق بتفعيل الحياة المدرسية، منوها في الوقت ذاته بالمجهودات التي تبذلها الأطر التربوية والادارية، وكذا تلاميذ وتلميذات المؤسسة الذين أبدعوا من خلال تقديم لوحات فنية هادفة تروم تمكين المدرسة العمومية من الاضطلاع بمهمتها في تحقيق الاندماج الثقافي والفني والإبداعي مع محيطها الداخلي والخارجي، وجعلها فضاء منفتحا ومشتلا تربويا لتنقيب عن المواهب في شتى المجالات الفنية منها والثقافية والرياضية.

وشدد السعيدي، على الدور المحوري لأنشطة الحياة المدرسية كمدخل أساسي للإسهام في تجويد التعلمات، وإكساب التلامبذ المهارات الحياتية، والتربية على المواطنة وترسيخ قيم الإنسانية، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني.

من جهته، أكد مدير الثانوية الاعدادية مولاي عبد الله “عبد النعيم الكوس”، على أهمية هذا المهرجان السنوي في الارتقاء بمجال الحياة المدرسية، مشددا على أن الخطوة تأتي تفعيلا للمرجعيات القانونية والمذكرات الوزارية التي تؤطر الفعل وحدود تدخل الفاعل التربوي، وتفعيل مبدأ التشبيك الموضوعاتي في المجالات الثقافية والإبداعية والفنية بين جميع المؤسسات التعليمية داخل المديرية الاقليمية.

هبة بريس، واكبت جانبا من هذا الحفل التربوي، وأعدت الربورطاج التالي:

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