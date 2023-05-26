أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الرباط، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة تعنيف شخص بمدخل عمارة سكنية من طرف عدة أشخاص.

وتنويرا للرأي العام، واحتراما لسرية البحث المقررة قانونا، أكدت ولاية أمن الرباط بأن القضية موضوع الشريط المتداول تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تباشره منطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

كما شددت ولاية أمن الرباط بأن البحث القضائي المتواصل في هذه القضية يعكف حاليا على تحديد ظروف وملابسات الخلاف، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وكذا كشف مدى ومستوى تورط كل واحد ممّن ظهروا في هذا الشريط.

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