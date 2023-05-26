أمن الرباط يكشف تفاصيل فيديو “تعنيف شخص بمدخل عمارة”
هبة بريس
تفاعلت ولاية أمن الرباط، بسرعة وجدية، مع مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لواقعة تعنيف شخص بمدخل عمارة سكنية من طرف عدة أشخاص.
وتنويرا للرأي العام، واحتراما لسرية البحث المقررة قانونا، أكدت ولاية أمن الرباط بأن القضية موضوع الشريط المتداول تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تباشره منطقة أمن يعقوب المنصور بالرباط تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كما شددت ولاية أمن الرباط بأن البحث القضائي المتواصل في هذه القضية يعكف حاليا على تحديد ظروف وملابسات الخلاف، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، وكذا كشف مدى ومستوى تورط كل واحد ممّن ظهروا في هذا الشريط.
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المجموع 6 آراء
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11 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم وعلا هده الافعال الا اخلاقية اللهم انتقم منهم ومن امثالهم
الله يحسن عون لي كان تحت يديهم هدشي مشي معقول فعلا خاصهم يتعاقبو
لابد من معاقبتهم لسنا في غابة بدون قانون ولا امن نحن في وطن والحمدلله وطن الحق والانسانية
لم يخافو الله ولم يحترمو سنهم ولا وطنهم اللهم انتقم منهم خربو البلاد والعباد أمثالهم من الاحسن ان لايكون لهم مكان بهده الارض
كما اشير في عنوان الخبر ان هناك من تعرد للعنف فهدا يدل علا ان هناك في هده الدنيا وللاسف مايسمى باشرار الناس لابد من معاقبتهم
ادا فقدت الاخلاق والاعصاب حصل مالم يكن في الحوسبان
لاالاه الا الله ماالذي نراه ونسمعه عدمت الاخلاق والاحترام والتفاهم اين نحن حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم ولابد من العقاب
مثل هؤولاء المتهورين ماذا تركو للمراهقين من هده التصرفات العنيفة اللعينة القدرة لابد من سجنهم مع الاشغال الشاقة لعلا وعسا يحترمون حريتهم وحريت الاخرين
اين احترام ديننا واحترام الوالدين والمجتمع ووطننا الحبيب الدي واجب علينا باحترامه واعطائه صورة فائقة من الروعة والجمال في الاخلاق والاحترام حسبنا الله ونعم الوكيل
ان لله وان اليه راجعون نحن في زمن علامات الساعة الضعيف ياكل القوي لم يعد هناك التفاهم بيننا ويدي في يدي اخي اللهم ردنا إليك يارب العالمين مستورين
هؤلاء الإرهابيين يجب معاقبتهم حسب قانون الإرهاب.
اللعنة على الخوانجية المتطرفين.
كل إنسان حر في تصرفاته حسب قانون البلاد.