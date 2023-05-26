طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات محليا رعدية جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وكذا أمطار محليا رعدية نوعا ما ستهم كلا من شمال البلاد ومرتفعات الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية ابتداء من الليلة الموالية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي جوار السواحل الوسطى والسهول الشمالية والوسطى.

وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بأقصى جنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وشمال المهدية وجنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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