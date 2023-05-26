طقس الجمعة.. قطرات مطرية مرتقبة بعدد من المناطق
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار أو زخات محليا رعدية جنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وكذا أمطار محليا رعدية نوعا ما ستهم كلا من شمال البلاد ومرتفعات الأطلس والريف وشمال المنطقة الشرقية ابتداء من الليلة الموالية.
كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي جوار السواحل الوسطى والسهول الشمالية والوسطى.
وكالعادة، يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي وشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 20 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 12 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بأقصى جنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي الأرجاء.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وشمال المهدية وجنوب طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.
13 تعليقات
الحمد لله على هذه التساقطات المطرية الأخيرة..
انتعاش لحقينة السدود والفرشة المائية لتأمين مخزون مائي مهم..
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
الحمدلله على هاته الامطار…
الاستغفار والدعاء كانا سببا لهاته الامطار الخير ..
امطار الخير والرحمة..
وجعلنا من الماء كل شيء حي..
امطار كان لها اثر إيجابي على السدود ..
نحمد الله ونشكره على ايام مرت بوطننا الحبيب باردة وممطرة فنطمع من رحماته علينا
لله الحمد والشكر على نعمة اعطاها ونزلها علا عباده الصالحين البارين بوالديهم واللهم جعلنا منهم
ماشاالله علا امطار الخير في هده الايام التي مرت من هدا الاوسبوع ونرجو منه المزيد انه علا كل شيء قدير
اللهم اسقينا غيثا نافعا وانزل علينا وعلا عبادك ماتراه لنا نافعا انك انت ارحم بنا وبي كل ماخلقته تحت عرشك ياارحم الراحمين
امطار خير وبركه انزلها الله علا ارضه فندعوه المزيد من الغيث فالفورشة المائية حسب العلماء في حاجة لها فاللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت