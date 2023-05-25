اعتقال البرلماني ياسين الراضي بهذه التهم..!

هبة بريس _ الرباط

علمت “ هبة بريس” من مصادر ها الموثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمر مساء اليوم الخميس 25 ماي الجاري، باعتقال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، وإيداعه سجن العرجات.

و أضافت ذات المصادر، أن الوكيل العام لذات المحكمة أحال ياسين الراضي على قاضي التحقيق في حالة سراح، وبعد الاستماع إليه أمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة.

و يضيف مصدرنا، أنه تم اعتقال الراضي رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات، قضوا ليلة ماجنة ب”فيلا” في ملكية البرلماني بطريق زعير بالرباط، وانتهت الليلة بإلقاء إحدى الفتيات من الطابق العلوي للفيلا، حيث نقلت في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش، بعد إصابتها بكسور وجروح خطيرة.

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