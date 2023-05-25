اعتقال البرلماني ياسين الراضي بهذه التهم..!

2023-05-25 / 23:07
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هبة بريس _ الرباط

علمت “ هبة بريس” من مصادر ها الموثوقة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمر مساء اليوم الخميس 25 ماي الجاري، باعتقال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري، ياسين الراضي والرئيس السابق لجماعة سيدي سليمان، وإيداعه سجن العرجات.

و أضافت ذات المصادر، أن الوكيل العام لذات المحكمة أحال ياسين الراضي على قاضي التحقيق في حالة سراح، وبعد الاستماع إليه أمر بمتابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل والفساد وإعداد وكر للدعارة.

و يضيف مصدرنا، أنه تم اعتقال الراضي رفقة أحد أصدقائه ومجموعة من الفتيات، قضوا ليلة ماجنة ب”فيلا” في ملكية البرلماني بطريق زعير بالرباط، وانتهت الليلة بإلقاء إحدى الفتيات من الطابق العلوي للفيلا، حيث نقلت في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش، بعد إصابتها بكسور وجروح خطيرة.

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‫2 تعليقات

  2. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ وما اكتر هم ضحاياه:

    هدا جميل جدا ولكن نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات اب مازلنا نعاني من ضلمه مند سنة ٢٠١٠ بكل من الرشبدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

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