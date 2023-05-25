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سرقة أسلاك نحاسية تسقط اربعيني بخريبكة

2023-05-25 / 22:36
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هبة بريس _ خريبكة

تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، صباح يومه الخميس 25 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك وتعييب ممتلكات ذات منفعة عامة بكسر وقطع أسلاك ومعدات كهربائية.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكايات بسرقة أسلاك نحاسية من داخل مولدات كهربائية ببعض أحياء المدينة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المدعومة بالخبرات التقنية عن تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه صباح اليوم الخميس بحي الفتح بخريبكة.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز سيارة خفيفة ومجموعة من الأدوات والمعدات التي تستعمل في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر وتحديد باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي.

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