8 دقائق وتمريرة حاسمة لزياش أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

قدم الدولي المغربي حكيم زياش تمريرة حاسمة في المباراة التي خسرها فريقه تشيلسي أمام مضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف لواحد، مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة32 من الدوري الإنجليزي.

وظل زياش حبيس مقاعد البدلاء في مباراة اليوم إلى غاية الدقيقة 82 بعد دخوله كبديل، وقد نجح في صناعة الهدف الوحيد في المباراة بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله جواو فيليكس الذي سجل منها الهدف الوحيد للبلوز في الدققة 89.

ومعلوم أن حكيم زياش اقترب بشكل كبير من الرحيل عن تشيلسي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما فقد مكانته في تشكيلة الفريق إلى جانب توثر علاقته مع الملاك الجدد لناديه.

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