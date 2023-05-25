إعادة تمثيل جريمة محاولة السطو على وكالة لتحويل الأموال بمارتيل (صور)

هبة بريس – مكتب طنجة

أعادت المصالح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مارتيل، اليوم الخميس ، تمثيل وقائع محاولة السطو على وكالة بنكية بمدينة مارتيل من طرف ثلاثة أشخاص تحت التهديد باستعمال العنف .

وكانت عناصر الشرطة القضائية بتطوان وبتنسيق مع نظيرتها بمدينة مرتيل، قد تمكنت يوم أمس الأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت، بتاريخ 19 أبريل المنصرم، إجراءات معاينة محاولة سرقة تحت التهديد باستعمال العنف استهدفت وكالة لتحويل الأموال بمدينة مرتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات الميدانية إلى تحديد هويات المشتبه فيهم ويتم توقيفهم يومه الأربعاء بكل من مدينتي تطوان ومرتيل.

كما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز المعدات المستعملة في محاولة ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي عبارة عن أسلحة بيضاء ودراجة نارية وقناع حاجب للوجه، فضلا عن حجز مجموعة من كبسولات مخدر الشيرا ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم..

.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0