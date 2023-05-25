“حنش ” بسجن طنجة يخلق ضجة بين حراسه

2023-05-25 / 20:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أثارت عملية تسلل ” حنش” عبر الجدران واسلاك السجن المدني 1 بطنجة، ارتباك في صفوف موظفي السجن، بعدما حاول حارس ببرج المراقبة بصد ” الحنش” من دخول باحة السجن.

وتمكن عدد من الحراس، من مواجهة ” الحنش” الذي كان يبحث عن طريدة او مياه الشرب ، من ولوج الجدار الخلفي للسجن، قبل أن تتمكن منه الاسلاك الشائكة الموضوعة فوق الجدار.

الواقعة تكشف جانب أخر من الحوادث لم تنتبه لها المندوبية السامية للسجون، حيث ان اغلب المؤسسات السجنية بالمغرب، تتواجد بأماكن غابوية واراضي جافة صيفا مثال سجن أيت ملول المتواجد بغابة ” أدمين” للاركان، مما يسهل ولوج الحشرات لتلك المؤسسات خصوصا في الاوقات الصيفية الحارة .

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‫5 تعليقات

  3. سمعت انه يدخل في قبر الانسان من يتكلم في الناس ثعبان ياري السلامة
    اللهم نجنا من العذاب القبر وثبتنا على الحق

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