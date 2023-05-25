اعتقال شخص اصطدمت سيارته ببوابات مقر الحكومة البريطانية

هبة بريس _ وكالات

اعتقلت الشرطة البريطانية، الخميس، شخصا بعد أن صدمت سيارته البوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء، ريشي سوناك.

وقالت الشرطة إنه في تمام الساعة الرابعة والثلث عصرا، اصطدمت سيارة ببوابات “داونينغ ستريت”.

وأضافت أن رجال الأمن المسلحين ألقوا القبض على رجل بتهمة الاشتباه في ارتكاب جريمة والقيادة الخطرة.

لكن الشرطة أكدت أنه لا تقارير عن قتلى أو مصابين في الحادث، وأنها تواصل التحقيقات.

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