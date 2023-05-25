حكم جديد ضد ناشطة مغربية بسبب تدوينات “أساءت للملك والقضاء”
قضت محكمة مغربية بإدانة الناشطة سعيدة العلمي، بالسجن عامين على خلفية تصريحات اعتبرت مسيئة للملك والقضاء، وفق ما أفاد دفاعها الخميس، وهو حكم جديد في حقها إذ تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام بسبب تدوينات على فيسبوك.
وقال محاميها، أحمد آيت بناصر، لوكالة فرانس برس إن العلمي “كانت ملاحقة بفصلين من القانون الجنائي يعاقبان على إهانة شخص الملك ورجال القضاء أو الموظفين العموميين، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء استنطاقها خلال محاكمتها” في وقت سابق.
وأضاف أن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قررت ليل الأربعاء إدانتها بالسجن عامين.
وااعتقلت الناشطة (49 عاما) في مارس 2022 لملاحقتها بعدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”، و”إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم”، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وحكم عليها في هذه القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
وكانت العلمي تنشط ضمن “ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي”، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم في قضايا “اعتداءات جنسية” فضلا عن “التجسس” بالنسبة للأخير.
6 تعليقات
ﻗﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ،
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ وماذا عن كارتيل المخدرات الذي روع الساكنة مؤخرا هههههه
تستحق اكتر من عامين لانها لم تقدر مسؤولية شعب ووطن باكمله بمشاريعه ومشاكله ونعيش فيه بسلام والحمدلله وعاش الملك الحبيب ونصره الله
الله يخد فيها الحق او تستاهل اكتر من عامين
الواحد مقدش علا مسؤوليت دارو ولادو حوراك شعب قدو قداش او وطن بهاد الحجم او جات وحدة كتحل فومها فماليكنا اللحبيب خاصها تغبر من الدنيا نحاسب الجميع الا ملكنا الحبيب الله ينصرو رافع راسنا ورايتنا اللسماء
باين عليها قاريا او قاريا بزااااف الله يغرقبيك اشقف تستاهلي اكتر من الحبس اوديما الله الوطن الملك
لا اضنها مغربية السجن في حقها قليل جدا واجب علا القضاء بمعاقبتها معاقبة جد سارمة حتا تكون عبرة للاخرين