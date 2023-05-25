مع كل عيد أضحى….شبح الفراقشية يخيم على الكسابة

محمد منفلوطي_ هبة بريس

مع كل مناسبة لعيد الأضحى، إلا وخرجت أصوات لفلاحين وكسابة يحذرون من ظاهرة سرقة المواشي من قبل عصابات ” الفراقشية”، فتارة يسممون الكلاب ويزرعون الرعب ويهاجمون القرى، وتارة يتسللون ليلا خلسة دون حشمة ولا نخوة ولارجولة يسطون على ممتلكات الفلاحين والكسابة من البسطاء، ليتركوهم ينذبون حظهم العاثر على أبواب الرجاء…

هُم خفافيش الظلام التي تصطاد ليلا تهاجم تعتدي وتسرق المواشي، تزداد عداوتها مع اقتراب عيد الأضحى، مما يتطلب يقظة أمنية محكمة للتصدي لهؤلاء المخلوقات الخارجة عن القانون عبر انزال أقصى العقوبات عليها…

وفي هذا السياق، علمت هبة بريس من مصادرها، أن دوار أولاد حمو نواحي مدينة برشيد تعرض خلال أول أمس للسرقة من قبل مجهولين، بعد أن استهدفوا رؤوس أغنام وبعض الأبقار، ليتفاجأ صاحبها صباحا باختفاء ممتلكاته التي كلفته الكثير في زمن الغلاء، كلفته مصاريف عدة لتوفير الأعلاف وكافة مستلزمات الرعاية والعناية.

وكشف المتضرر في تصريحات اعلامية، أن منزله الكائن بالدوار المذكور، قد تعرض للسطو ليلا من قبل مجهولين، بعد ان قاموا باخراج قطعان من الخرفان، ورمي كميات من التبن لباقي النعاج حتى لا تُحدث ضجيجا ولا ثغاء، ضمن حادث خلف حالة من الاستياء والهلع بين صفوف الساكنة.

وفي هذا السياق، طالبت العديد من التجمعات السكانية بتراب إقليم برشيد ، بضرورة توفير دوريات للدرك الملكي ليلا لوضع حد لنشاط هذه العصابات التي تنشط خلال هذا الموسم.

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