متابعة محمد مبديع .. القضاء يقرر في ” السراح المؤقت “
هبة بريس _ الرباط
رفضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس 25 ماي 2023، تمتيع محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بالسراح المؤقت.
وجاء القرار بعدما كانت الغرفة قررت، الخميس الماضي، حجز الملف للمداولة قبل إصدار القرار النهائي.
.وتوبع مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.
وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.
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11 تعليقات
أتمنى محاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين
مبدع محمد استنزاف أموال جماعة الفقيه بن صالح وكيف يعقل منحه الصراحة ..
نتمنى من القضاء أن يشدد العقوبة السجنية عليه والحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا ..
يجب استرجاع كل أموال الدولة من عند المفسدين وعلى رأسهم محمد مبديع ..
مسرحية هزلية للفت الانظار و ربح الوقت لا أقل و لا أكثر فهو مبدع و فنان في كيفية المراوغة و التحايل على القوانين و في الأخير سيخرج منها كما خرج الأخرون مما نسب اليهم من اختلاسات و كذلك سيبرهن أن الفساد هو سيد الموقف بدون منازع .لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
رؤوس الفساد كثيرين جلهم برلمانيين وروؤساء الأحزاب والجماعات ومنتخبين وو…
كلمة شكر الى القضاء المغربي النزيه ..
نتمنى من وزارة الداخلية والعدل ان تشمل حملة على الفساد والمفسدين..
يجب إحالة كل من تورط في قضايا الفساد وتبديد المال العام ..
هناك العديد من المبدعين نتمنى ان يسقطوا في قبظة الأمن والقضاء وان يحاكموا على أفعالهم التي ارتكبوها..
مبديع كان من بين اكبر الفاسدين في جماعة الفقيه بن صالح..