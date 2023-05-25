متابعة محمد مبديع .. القضاء يقرر في ” السراح المؤقت “

هبة بريس _ الرباط

رفضت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء، اليوم الخميس 25 ماي 2023، تمتيع محمد مبديع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح، بالسراح المؤقت.

وجاء القرار بعدما كانت الغرفة قررت، الخميس الماضي، حجز الملف للمداولة قبل إصدار القرار النهائي.

.وتوبع مبديع في حالة اعتقال من أجل تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، رفقة موظفين ومقاولين، فيما توبع في حالة سراح موظفون في جماعة الفقيه بنصالح.

وجرى الاستماع إلى مبديع بعدما أحضرته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من منزله في الرباط صباح الأربعاء 26 أبريل 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء.

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