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فرنسا طلبت ترحيل 10 آلاف مهاجر تونسي في 2022

2023-05-25 / 16:33
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هبة بريس - وكالات

أصدرت فرنسا طلبات لترحيل تونسيين مقيمين على أراضيها بصورة غير شرعية وصل عددها لـ 10 آلاف طلب في 2022.

جاء ذلك في تصريح أدلى به القنصل العام الفرنسي في تونس دومينيك ماس، حسبما ذكرت قناة “نسمة” التونسية، اليوم الخميس.

وقال ماس إن سلطات الهجرة الفرنسية أصدرت 10 آلاف طلب ترحيل لتونسيين خلال العام الماضي فقط.

وتابع: “شهدت الفترة الأخيرة بعض الإشكاليات فيما يتعلق بطلبات الحصول على التأشيرة ومواعيد تقديمها”، مضيفا: “لكن سياسة الحصول على تأشيرات فرنسا لم يطرأ عليها أي تغيير بعد التحولات السياسية التي شهدتها تونس”.

وأكد القنصل الفرنسي أن العمل القنصلي وسياسة التأشيرات إلى فرنسا مستقلة عن العلاقات الدبلوماسية بين تونس وباريس، مشيرا إلى أن فرنسا لم تتعرض لأي ضغوط من أجل تغيير تلك السياسة.

لكنه لفت إلى أن الاعتبارات الأمنية المتعلقة بمسألة الهجرة تظل من الأمور المهمة التي يتم دراستها قبل إصدار تأشيرات دخول فرنسا من تونس، مشددا على حق فرنسا في فعل ما تراه مناسبا لحماية حدودها وتحديد وضع المهاجرين غير النظاميين بها.

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