سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي استعدادات استقبال الحجاج المغاربة

هبة بريس

بحث مصطفى المنصوري، سفير المغرب لدى السعودية، اليوم الخميس بالرياض، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، عددا من المواضيع ذات الصلة بشؤون الحجاج المغاربة لهذا العام وكذا الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وأمان.

وتناول اللقاء، العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال الحجاج المغاربة خلال موسم حج هذا العام.

وأشاد السفير المغربي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر التسهيلات والخدمات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

يذكر أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444م عادت مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.

وبحسب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عقب اجتماع اللجنة الملكية للحج، فإن “لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا الموسم، سيتم تحديدها من المحتفظ لهم بالحق في الحج من الموسم الماضي، مع اللجوء إلى لوائح الانتظار الناتجة عن قرعة 2019 لاستكمال الحصة”، لافتا إلى أنه سيتم إتمام اللوائح وتدبير التوقعات المتعلقة بالتخلي عن المقاعد بالتنسيق مع السلطات المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن الرحلة الأولى للحجاج المغاربة برسم الموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة إقامة الحجاج في ما بين 28 و30 يوما.

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