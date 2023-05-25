بركان.. انطلاق فعاليات النسخة 03 لمنتدى المجتمع الرقمي وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون

هبة بريس : وجدة

انطلقت يوم الأربعاء 24 ماي الجاري ببركان، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الرقمي، تحت شعار “كيف تؤثر البيانات الضخمة على حياتنا اليومية في ظل التحول الرقمي”، وذلك بمشاركة ثلة من الباحثين والخبراء في مجالات الرقمنة، والبيانات الضخمة، والمدن الذكية.

ويشكل هذا المنتدى، الذي تنظمه على مدى يومين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، شركة التنمية المحلية “مجال بركان”، بالتعاون مع عمالة إقليم بركان، والمجلس الإقليمي، و “African Smart Territories”، وجمعية التطوير الرقمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى على المستوى الدولي، وكذا أفضل السبل لإعداد الأجيال القادمة لمواكبة تسريع عملية التحول الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتروم هذه التظاهرة، التي تجمع أيضا مقاولات ومؤسسات عالمية معروفة في هذا المجال، تسليط الضوء على أهمية الرقمية كأداة للابتكار وتحسين الخدمات العمومية، والتعليم، والصناعة 4.0، والتنمية المستدامة، والأمن، وغيرها.

ويتعلق الأمر أيضا بتقاسم الأفكار والرؤى المختلفة حول هذا الموضوع الهام، من خلال تنظيم “هاكاثون” مع المواكبة التقنية والعمل على إدماج المشروع على مستوى مشاريع الإقليم، وذلك بهدف تشجيع حاملي المشاريع على الصعيد المحلي على الاستثمار أكثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمت على هامش الدورة الثالثة، توقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون، بهدف تحسين إدارة البيانات، وتعزيز الكفاءات في مجال الابتكار التكنولوجي فيما يتعلق بالمدن الذكية.

وهكذا، وقعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، وعمالة إقليم بركان، مذكرة تفاهم بشأن إقامة فضاء مشترك للتعاون بهدف تنمية مشاريع البحث والتطوير.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، عبد الرحمن إبراهيم، وعامل إقليم بركان، محمد علي حبوها، أيضا تطوير الكفاءات في مجال الابتكار التكنولوجي فيما يتعلق بالمدينة الذكية، لا سيما في مجالات التنقل والنقل والطاقة والإنارة الذكية.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة بين رئيس الشركة المتخصصة في الحلول مفتوحة المصدر للمدن الذكية “Fiware iHubs”، ستيفانو دي بانفيليس، وعامل إقليم بركان، بهدف تطوير استعمال التكنولوجيا الرقمية، وكذا معالجة “البيانات الضخمة”.

وتهم الاتفاقية الثالثة، التي وقعت بين شركة التنمية المحلية “مجال بركان”، و” African Smart Territories”، وعمالة إقليم بركان، مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تعزيز القدرات في مجال الحكامة وإدارة البيانات.

وبالإضافة إلى الندوات المرتقبة، يقترح هذا المنتدى قرية رقمية بفضاءاتها المختلفة (مختبر الشركات الناشئة، ومركز النماذج الأولية، ومركز التكنولوجيا والمعرض الرقمي)، والتي ستضع رهن إشارة الحضور خبرة دولية في المجال من أجل المساهمة في خلق مناصب شغل قارة وذات جودة.

وحسب المنظمين، فإن المعرض الرقمي سيعرض أحدث الابتكارات في مجال إنترنت الأشياء، والبنية التحتية السحابية، ومنصة التشغيل البيني، من أجل دعم هذا التحول.

وبالإضافة إلى ندوات وورشات رقمية، يتضمن برنامج هذه التظاهرة تنظيم “هاكاثون” للشباب حاملي المشاريع.

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