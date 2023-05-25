بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

2023-05-25 / 14:35
0
هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة “ماركا” إنه تم الإفراج، بكفالات، عن المشجعين الأربعة الذين تم اعتقالهم بسبب تعليق دمية تحت جسر في يناير الماضي تمثل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

كما أصدر رئيس محكمة التحقيق رقم 26 في مدريد، أمرًا بشأن المتهمين الذين لن يتمكنوا بموجبه من الاقتراب من البرازيلي لاعب ريال مدريد أو الوصول إلى متروبوليتانو وسانتياغو برنابيو أو أيّ من ملاعب الليغا.

والمعتقلون الأربعة متهمون بجريمة كراهية وجريمة أخرى ضد النزاهة الأخلاقية، وهذا التصنيف للجرائم هو خطوة أولية ويمكن تعديله بمجرد تنفيذ إجراءات التحقيق في إطار التحقيق القضائي.

وكإجراء احترازي، فرض القاضي حظرًا على المشجعين الأربعة الذين تم التحقيق معهم من الاقتراب والتواصل مع فينيسيوس.

وثانيًا، مُنعوا من الاقتراب حتى 1000 متر من مجمع تدريب سابق لريال مدريد.

كما فرض قاضي التحقيق في القضية حظرًا على جميع من تم التحقيق معهم من الوصول إلى مسافة 1000 متر من ملعب سانتياغو برنابيو وواندا ميتروبوليتانو، وكذلك جميع ملاعب الليغا خلال المباريات في هذه المسابقة.

ولا يقتصر الأمر على عدم تمكنهم من دخول الملاعب أو الاقتراب منها أثناء لعب المباريات، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك قبل أربع ساعات من صافرة بداية المباريات وحتى أربع ساعات بعد نهاية المباريات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

2023-05-25 / 13:40
Photo of بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة نادي الرجاء

بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة…

2023-05-25 / 13:21
Photo of رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا الثلاثي

رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا…

2023-05-25 / 10:58
Photo of “العنصرية”ضد نجم ريال مدريد.. واشنطن تدخل على خطة الأزمة

“العنصرية”ضد نجم ريال مدريد.. واشنطن تدخل على خطة الأزمة

2023-05-24 / 21:30
Photo of إتفاقية لتولي “صونارجيس” مهمة تدبير منشآت رياضية جديدة

إتفاقية لتولي “صونارجيس” مهمة تدبير منشآت رياضية جديدة

2023-05-24 / 21:06
Photo of الجيش الملكي يغادر كأس العرب

الجيش الملكي يغادر كأس العرب

2023-05-24 / 20:40
Photo of صحيفة : ساعة رونالدو الجديدة أغلى من سيارته..(صورة )

صحيفة : ساعة رونالدو الجديدة أغلى من سيارته..(صورة )

2023-05-24 / 19:44
Photo of رسميا.. الكويت تستضيف “خليجي 26” في هذا الموعد

رسميا.. الكويت تستضيف “خليجي 26” في هذا الموعد

2023-05-24 / 18:15
Photo of بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة نهاية الموسم الحالي

بعد 11 عاما.. جوردي ألبا يرحل عن برشلونة نهاية…

2023-05-24 / 16:10
Photo of في أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم.. ريال مدريد يواجه برشلونة

في أغلى مباراة بتاريخ كرة القدم.. ريال مدريد يواجه…

2023-05-24 / 15:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق