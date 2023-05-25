المغاربة لن يستطيعوا الزواج والطلاق في هذا الموعد
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بموافقة الرئيس السيسي.. دبلوماسي مصري يتزوج مغربية

2023-05-25 / 14:20
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هبة بريس

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زواج دبلوماسي مصري من شابة مغربية.

ونقلا عن صحف مصرية، فقد نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري بالموافقة على زواج الدبلوماسي المصري محمد راغب، من سيدة مغربية.

وجاء في نص القرار رقم 184 لسنة 2023 بالإذن للسيد/ محمد عبدالله سمير برهان راغب- المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى بالزواج من السيدة/ إحسان يوسف فرتوس- المتمتعة بجنسية المملكة المغربية .

هذا ويشار الى أن قانون السلك الدبلوماسي المصري يفرض على الدبلوماسيين الحصول على موافقة رئيس الجمهورية عند الرغبة في الزواج من سيدة تحمل جنسية دولة عربية .

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‫3 تعليقات

  1. عندما يعود لمصر بالأولاد تصبح هذه الفتاة تنادي بتدخل الدولة المغربية والشعب المغربي بمناصرتها. وهي اصلا لم تأخد إذن لا من الدولة ولا من الشعب .

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