اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
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الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

2023-05-25 / 13:40
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هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، من ضبط تسعة وأربعين (49) شخصا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسكر العلني البين والسرقة وحيازة السلاح الأبيض والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة لكرة القدم احتضنتها مدينة الجديدة، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة تسعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف تسعة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي

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‫10 تعليقات

  1. أنا في نظري تمنع الجماهير الرياضية المتابعة المباراة المقبلة بدون جمهور رياضي..

  2. دائما أحداث العنف والشغب داخل الملاعب الرياضية متكررة ولا أحد يوقفهم عند حدهم ، أين الأمن الوطني ؟؟؟؟.

  3. أموال الشعب تصرف على الملاعب واللعلين بدون جدوى والمواطن جد ماسة لهذه الأموال الباهضة التي تصرف عليهم والنتيجة خراب وتدمير الملاعب الرياضية وممتلكات الغير أين هو الخلل ؟؟.

  4. قلة التربية الخلقية وعدم وجود أمن بكثرة في الملاعب الرياضية لأن جل المتفرجين من الجماهير هم ذوي السوابق القضائية فكيف يعقل ان تمر الاجواء بخير دون شغب..؟؟

  5. دائما نفس السيناريوهات متى تنتهي من الشغب الرياضي الذي يسبب خطر على الجمهور الرياضي المغربي يجب على الحكومة وضع حدا لهذه الظاهرة !!!

  6. لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليهم بالاعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يفهموا ما معني الشغب داخل الملاعب الرياضية وتكسير ممتلكات المواطنين.

  7. وضع حراسة مشددة في جميع أبواب الملاعب الرياضية لمنع دخول القاصرين مع منع دخول الخمر والسلاح الأبيض من طرف الشباب المراهق.

  8. خلاصة القول أن الحكومة اهملت مسؤوليتها تجاه هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات التخريب والشغب وهذا ما أود قوله .

  9. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم لم ننتهي بعد من التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم من هذآ الشغب ، والمسؤول الوحيد هو الحكومة التي اهملت مسؤوليتها .

  10. تقولون بأن تنظمون كأس العالم في المغرب وأنتم لم تستطيعون محاربة ظاهرة الشغب داخل الملاعب الرياضية، فأنا في نظري لا داعي لتنظيمه حتى لا نكون أضحوكة العالم..

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