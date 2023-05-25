الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، من ضبط تسعة وأربعين (49) شخصا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسكر العلني البين والسرقة وحيازة السلاح الأبيض والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة لكرة القدم احتضنتها مدينة الجديدة، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة تسعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف تسعة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي

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