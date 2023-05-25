اعتقال شخصين بطنجة بحوزتهما 1200 قنينة خمر
الصورة تعبيرية

الشغب الرياضي.. إيقاف 49 شخصا وإصابة 9 أمنيين بالجديدة

2023-05-25 / 13:40
0
هبة بريس

تمكنت مصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الأربعاء 24 ماي الجاري، من ضبط تسعة وأربعين (49) شخصا، من بينهم 18 قاصرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال العنف المرتبط بالشغب الرياضي والسكر العلني البين والسرقة وحيازة السلاح الأبيض والعنف في حق موظفين عموميين أثناء أداء واجبهم.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيهم كانوا قد أقدموا، رفقة أشخاص آخرين، على ارتكاب أفعال تتعلق بالشغب الرياضي خلال وبعد مباراة لكرة القدم احتضنتها مدينة الجديدة، كما قاموا برشق القوات العمومية بالحجارة، مما تسبب في إصابة تسعة شرطيين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق خسائر مادية بسيارة للأمن الوطني، وذلك قبل أن يمكن التدخل الأمني المنجز على خلفية هذه الأحداث من توقيف تسعة وأربعين شخصا من بين المشتبه فيهم.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية المرتبطة بالشغب الرياضي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي استعدادات استقبال الحجاج المغاربة

سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي استعدادات استقبال…

2023-05-25 / 16:21
Photo of الأمن يكشف حقيقة فيديو “تعنيف سيدة لطفلة”

الأمن يكشف حقيقة فيديو “تعنيف سيدة لطفلة”

2023-05-25 / 15:55
Photo of بجنيف.. المغرب يترأس لقاء حول مكافحة التلوث البلاستيكي

بجنيف.. المغرب يترأس لقاء حول مكافحة التلوث البلاستيكي

2023-05-25 / 15:33
Photo of مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي في صيغة خاصة بالأطفال

مجلس بوعياش يقدم تقريره السنوي في صيغة خاصة بالأطفال

2023-05-25 / 15:15
Photo of بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

بشروط.. الإفراج عن المشجعين المتهمين بإهانة فينيسيوس

2023-05-25 / 14:35
Photo of بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة نادي الرجاء

بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة…

2023-05-25 / 13:21
Photo of الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بطانطان

الاتجار في البشر يجر شخصين للاعتقال بطانطان

2023-05-25 / 12:30
Photo of بداية من شتنبر.. تفاصيل تعميم اللغة الإنجليزية بالمؤسسات التعليمية المغربية

بداية من شتنبر.. تفاصيل تعميم اللغة الإنجليزية بالمؤسسات التعليمية…

2023-05-25 / 11:51
Photo of رسميا.. المغرب يعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي

رسميا.. المغرب يعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي

2023-05-25 / 11:29
Photo of رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا الثلاثي

رئيس الاتحاد البرتغالي: خبرة المغرب تشكل قيمة مضافة لترشيحنا…

2023-05-25 / 10:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق