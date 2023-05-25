الملك مهنئا عاهلي المملكة الأردنية: “نعتز بروابط الأخوة والصداقة المتينة التي تجمعنا”

هبة بريس

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله، بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لاستقلال بلادهما.

وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني والمتمنيات لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله.

وأضاف جلالة الملك “ويسرني، في غمرة احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، أن أجدد لجلالتكم اعتزازي الكبير بروابط الأخوة والصداقة المتينة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، وبالعلاقات القوية التي ما فتئت تتعزز بين بلدينا الشقيقين على جميع الأصعدة وفي مختلف مجالات التعاون”، داعيا الله تعالى “أن يمتعكم وأسرتكم الجليلة بدوام الصحة والسعادة، وأن يحقق للشعب الأردني الشقيق ما يصبو إليه من تقدم وازدهار”.

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