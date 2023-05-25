بداية من شتنبر.. تفاصيل تعميم اللغة الإنجليزية بالمؤسسات التعليمية المغربية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعميم اللغة الإنجليزية بكافة مؤسسات التعليم الإعدادي بالمغرب انطلاقا من الدخول المدرسي القادم.

و حسب مراسلة وزارية تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد تقرر تعميم اللغة الإنجليزية بمؤسسات المغرب الإعدادية استنادا إلى أحكام دستور المملكة التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، ومواصلة لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17 51 و تفعيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022 ولبرامج التحول الواردة في الإطار الإجرائي 2024 2023 من أجل تنزيل النموذج الجديد للمدرسة المغربية ذات الجودة.

و تقرر رسميا الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024-2023، وفقا للمسار والإجراءات الواردة في المذكرة الوزارية.

و بالنسبة لكيفية تنزيل هذا الأمر، أوضحت المذكرة تفاصيل مسار التعميم، حيث سيتم تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي وفق المسار التالي:

الموسم الدراسي 2024-2023: إرساء اللغة الإنجليزية بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي بنسبة تغطية تصل إلى 10 في المئة، وبالسنة الثانية من التعليم الإعدادي بنسبة 50 في المئة.

الموسم الدراسي 2025-2024: توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بنسبة تغطية تصل إلى 50% بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، وتعميم تدريس هذه اللغة (%100) بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية.

الموسم الدراسي 2026-2025: تعميم تدريس اللغة الإنجليزية (100 في المئة) بالسنة الأولى من التعليم الإعدادي، ليتم بذلك تعميم تدريس هذه اللغة بجميع مستويات هذا الطور التعليمي.

وتراعى في عملية التعميم المحددات التالية وهي اعتماد جداول حصص بتخصيص 24 ساعة في الأسبوع لكل مدرس، أي 12 قسما لكل مدرس، مع اعتماد ساعتين أسبوعيا لتدريس اللغة الإنجليزية لكل قسم.

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