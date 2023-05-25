رسميا.. المغرب يعتمد اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، الشروع في تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالتعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2024-2023.
وحسب مراسلة للوزارة، فيأتي القرار استنادا إلى أحكام دستور المملكة التي تنص على تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر، ومواصلة لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 17 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما مقتضياته ذات الصلة بالهندسة اللغوية والتي تنص على إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة إلى جانب تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وتفعيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022 ولبرامج التحول الواردة في الإطار الإجرائي 2024 2023 من أجل تنزيل النموذج الجديد للمدرسة المغربية ذات الجودة، خاصة البرنامج المهيكل المرتبط بتطوير ومراجعة المناهج الدراسية وأساليب التدريس.
كما يأتي القرار اعتبارا لوضع اللغة الإنجليزية في المجتمع ولأدوارها الوظيفية وكذا للآفاق المستقبلية التي تفتحها للناشئة في مجالات المعرفة والعلم والتكنولوجيا والتواصل والانفتاح الثقافي والحضاري ،وغيرها وسعيا إلى الارتقاء بتعلّم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي.
17 تعليقات
👍👍👍🤲🏽
👍👍👍🤲🏽
الامة التي لم تثقن لغتها الام و تريد ان تتقن لغة الغير هي امة فاشلة
لماذا لا يثم ترجمة العلوم و ما يساعذ علي تقدم الامة الى العربية كما فعلو هم في الماضي
أحسن خبر
الدولة كادير اللي عليها وكاتعلمك تقرا وانت تعلم اللغات الأجنبية ماشي عيب وحفظ القرآن وحفضو لولادك شكون حبسك بلا انتقادات مالنا زعما راحنا تانقراو الفرنسية والإنجليزية فالمدرسة وتانوليو تانطيرو فيهوم راحنا تاناخدو غي القواعد ونكملو لراسنا
كان على الدولة ان تتخد هدا القرار مند الستينات لان اللغة الانجليزية هي لغة التكنولوجيا الحديتة وكل شي ولكن يجب الاعتناء باللغة العربية أيضا لأنها لغة القران
وأين ذهبت اللغة الفرنسية ؟؟؟ هههههههههههه.
على هذا أن اللغة الفرنسية ستحذف وتعوض باللغة الانجليزية هههههههههههه.
أظن إختيار موفق لأننا أصلا نحن محتاجين الى هذه اللغة الانجليزية ونتمنى ان تكون لغة رسمية بعد اللغة العربية وحذف اللغة الفرنسية .
في نظري يجب تعليمها في التعليم الأولي حتى يتسطيع الطفل النطق بها وتكون سهلة عليه عند صعوده إلى الابتدائي والاعدادي ..
جل العالم يتكلمون باللغة الانجليزية وقليل من يتكلم باللغة الفرنسية ، فهي مبادرة طيبة من طرف وزارة التربية والتعليم ورئية استراتيجية تستهدف الجيل الصاعد..
نمتنى المزيد والمزيد من التألق في اللغات الأجنبية وبالتوفيق للجميع.
ستكون رابطة قوية بين المغرب والدول الأجنبية والخليجية في تعليم ابنائنا وبناتنا اللغة الانجليزية ونتمنى أن مستمرة بدون انقطاع .
لا شماتة في اللغة الفرنسية وإنما نريد فقط التقدم العلمي لأن الإنجليزية لغة عالمية ولغة العولمة والتكنولوجيا..
فرق كبير بين اللغة الفرنسية والانجليزية من ناحية التقدم العلمي فأنا جد فرحة بهذا القرار الذي طالمى انتظرنه بأحر الشوق .
على الاقل نكون قد خرجنا من استعمارهم لنا وانا اتحدث عن اللغة الفرنسية التى أصبحت في شرايين قلبنا فالحمد لله جاء من يعوضها وتخرج من حياتها بصفة نهائية ونتمنى ذالك..