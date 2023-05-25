نجوم عرب يحيون حفل زفاف ولي عهد الأردن

2023-05-25 / 12:17
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نجلاء مزيان: هبة بريس

من المقرر أن يُقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في الأول من يونيو المقبل، حيث يفصلنا نحو أسبوع عن الحفل الملكي الذي سيقام بقصر الزهراء بعمان وهو أحد القصور الملكية.

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي مطلع الشهر الجاري، بتفاصيل مراسم حفل زفاف رجوة وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وذلك بقصر الزهراء بالعاصمة عمان، ومن المقرر أن يكون ذلك اليوم عطلة رسمية للعاملين بالأردن للمشاركة في الحفل.

وموازاة و هذه المناسبة، سيحيي فنانون أردنيون وعرب، حفلا غنائيا ضخما تحت عنوان: شاركونا “نفرح بالحسين”،وذلك يوم الاثنين 29 ماي 2023.

وكشفت صفحة “زوروا الأردن” التابعة لوزارة السياحة الأردنية، عبر منشور لها تفاصيل الحفل الغنائي الذي سيقام في استاد عمّان الدولي، و الذي سيعرف مشاركة فنانتين أردنيتين هما ديانا كرزون، وزين عوض، وعدد من الفنانين العرب،أبرزهم راغب علامة، وتامر حسني، وأحمد سعد.

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