بعد خلافها مع بسمة لسنوات.. زينة تكشف سبب تغيبها عن زفاف “هالة عمر”

القسم الفني: هبة بريس

حرصت الفنانة المصرية زينة على توجيه رسالة تهنئة إلى هالة عمر، المسؤولة عن صفحات النجم المصري تامر حسني على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي احتفلت بزفافها ليلة الثلاثاء الفائت، معتذرة لها عن عدم حضورها الحفل.

وأعادت زينة نشر مقطع فيديو عبر خاصية الستوري بموقع إنستغرام، تظهر فيه هالة وهي تتوسط تامر حسني وشخصا آخر مرتدية فستان الزفاف، بينما يأتي زوجها ليتسلّمها من المطرب والممثل المصري.

وعلّقت زينة على الفيديو: “مبروك يا أحلى عروسة، ربنا يسعدك ويفرح قلبك يا أطيب وأجدع بنوتة كان نفسي أكون معاكي أوي بس بصور على عيني والله”.

وتابعت زينة: “إيه الحلاوة دي ربنا يسعدك انتي والعريس مبروك يا روحي، الله يرحمهم يا حبيبتي.. أكيد هما فرحانين بيكي وروحهم حواليكي ربنا يفرح قلبك يارب”.

واعتبر العديد من النشطاء أن زينة تقطر الشمع على بسمة بوسيل خاصة و أن الأخيرة كانت في صف والد طفليها أحمد عز في الفترة التي اشتعلت الحرب بينهما بسبب إثبات النسب.

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