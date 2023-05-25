بالأسماء .. لائحتي بودريقة و حسبان المتنافسين على رئاسة نادي الرجاء

2023-05-25 / 13:21
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هبة بريس ـ رياضة 

يدور صراع كبير في كواليس نادي الرجاء الرياضي على نيل منصب الرئاسة لخلافة عزيز البدراوي المستقيل من مهامه و ذلك أياما فقط قبل الجمع العام المزمع عقده يوم غد الجمعة.

و تقدم للتنافس على رئاسة النادي الأخضر لائحتين يتقدمهما كل من محمد بودريقة و سعيد حسبان، و هما الوجهين المألوفين الذين سبق لكلاهما أن ترأس النادي في فترة سابقة.

محمد بودريقة قدم لائحة الأعضاء الذين سيدخلون معه سباق التنافس على تسيير الرجاء، حيث ضمت لائحته كل من سعيد شرامي و مصطفى دحنان و خالد فكرني و عبد الله بيراوين و عبد الإله الإبراهيمي و إلهام داخوش و هشام الوزاني و أسامة البطاش و يوسف لطفي و عادل هالا و فهد بنمبارك و محمد محرق ثم عادل الباقيلي.

في الجهة الثانية، يعول حسبان على لائحته المكونة من أحمد طلال و عمر لمسيوي و محمد الياقيني و أسية باشرقي و  رضوان الرامي و محمد كميري و أمين لمسيوي و محمد اجبابدي ثم يوسف التراب.

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