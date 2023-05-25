تزامنا و اقتراب الصيف.. سكان البرنوصي بالبيضاء يشتكون ضعف صبيب المياه

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توصلت هبة بريس بمجموعة من الاتصالات لساكنة منطقة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء يشتكون من خلالها ضعف صبيب المياه بالصنابير خلال الأيام الأخيرة.

و حسب ذات الإفادات، فقد تم تخفيض صبيب المياه بشكل ملحوظ بمنطقة البرنوصي خلال الأسبوعين الأخيرين دون إخبار الساكنة بذلك، بل وصل الأمر في بعض الأحياء لقطع المياه في فترات الليل.

هذا الأمر تسبب لعدد من الساكنة حسب ما أكدوا في مشاكل كبيرة خاصة القاطنين بالطوابق العليا الذين وجدوا أنفسهم دون ماء، حيث عبروا عن مخاوفهم من أن يستمر الوضع مع اقتراب فصل الصيف و الذي يكثر فيه الإقبال على استعمال الماء سواءا للشرب أو الاستحمام.

هذا و سبق لممثلين عن مجلس المدينة أن أكدوا أنه لم تصدر أي تعليمات من أي جهة كانت لخفض منسوب المياه بصنابير البيضاويين، غير أن واقع الحال يظهر عكس الخطاب الذي يروجه مسؤولو المدينة.

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