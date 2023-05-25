فرنسا.. مقتل شخص في هجوم مسلح في باريس

هبة بريس - وكالات

قتل شخص في هجوم مسلح وقع أمس الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، وقع الهجوم في المنطقة الثامنة بالعاصمة.

وأوضحت أن منفذي الهجوم استهدفوا وكيل عقارات في الثلاثينيات من عمره.

وعقب تنفيذ الهجوم فر المسلحون من مكان الحادث على متن دراجات نارية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0