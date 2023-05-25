فرنسا.. مقتل شخص في هجوم مسلح في باريس

2023-05-25 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

قتل شخص في هجوم مسلح وقع أمس الأربعاء بالعاصمة الفرنسية باريس.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، وقع الهجوم في المنطقة الثامنة بالعاصمة.

وأوضحت أن منفذي الهجوم استهدفوا وكيل عقارات في الثلاثينيات من عمره.

وعقب تنفيذ الهجوم فر المسلحون من مكان الحادث على متن دراجات نارية.

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‫10 تعليقات

  2. هذه هي العدالة الإهية كانو يستهزؤون بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين.الان جاء دورهم..

  5. ولكم فى القصاص حياة يأولى الالباب لعلكم تتقون. كنتم تزرعون الفتن في الدول الافريقية والعربية..

  6. فرنسا بلد التنوع والقيم الديمقراطية لا للإرهاب لا مكانة فيه ولا في كل الدول ..

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