القدس

منظمة التعاون الاسلامي تؤكد أهمية دور لجنة القدس في التصدي لسياسات السلطات الإسرائيلية

2023-05-25 / 09:23
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هبة بريس

جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على أهمية دور لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي عقدته الأربعاء في مقرها بجدة، لبحث الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك .

وثمن الاجتماع الاستثنائي، الذي عقد بناء على طلب من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
وأكد البيان أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، مجددا التأكيد على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

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