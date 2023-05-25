طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-05-25 / 09:08
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن يشهد أقصى جنوب البلاد نزول قطرات مطرية أو زخات محليا رعدية، فيما ستكون الأجواء غائمة أحيانا فوق الشمال-الغربي للبلاد والريف والأطلس والمنطقة الشرقية.

إلى جانب ذلك، سيلاحظ تشكل كتل ضبابية محلية فوق في السهول الشمالية والوسطى والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية. كما ستظهر أيضا بعض السحب المنخفضة والتي ستكون كثيفة ومصحوبة بأمطار جد خفيفة ومحلية فوق السواحل الوسطى.

وسيبقى الطقس باردا نسبيا في الهضاب العليا الشرقية، وفي مناطق الأطلس والريف. ويرتقب كالعادة تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بشمال الأقاليم الجنوبية وبسهول المحيط الأطلسي، مع إمكانية تناثر الغبار محليا بالجنوب-الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و20 درجة بجنوب الاقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 09 و15 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بأقصى جنوب البلاد، بينما سترتفع بباقي الأرجاء .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وشمال المهدية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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‫10 تعليقات

  4. تساقطات مطرية لها اثر كبير على حقينة السدود التي امتلئت بنسبة اكثر من 50٪. ..

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